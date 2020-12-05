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Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

05 декабря 2020, 01:50  •  48 • Политика
Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 4 декабря, совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ряде стран СНГ», — отмечается в сообщении. Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В мероприятии приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также министры, главы спецслужб и ведомств.
Ранее в пятницу Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». В этот же день он рассказал о планах ввести в стране автоматическое оказание большинства госуслуг.

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