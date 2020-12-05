|
Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности
05 декабря 2020, 01:50 • 48 • Политика
Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 4 декабря, совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ряде стран СНГ», — отмечается в сообщении. Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В мероприятии приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также министры, главы спецслужб и ведомств.
Ранее в пятницу Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». В этот же день он рассказал о планах ввести в стране автоматическое оказание большинства госуслуг.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 ноября 2020, 06:40
|
04 декабря 2020, 09:15
|
02 декабря 2020, 11:30
|
28 ноября 2020, 23:10
|
30 ноября 2020, 11:50
|
01 декабря 2020, 00:40
|
01 декабря 2020, 03:25