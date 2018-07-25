Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед отлетом в ЮАР провел в среду регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На совещании обсуждались вопросы, связанные с открывающимся 26 июля в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предстоящими на его полях международными контактами президента", - пояснили в пресс-службе.

"Затрагивались также актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - добавили в Кремле.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.

Планируется, что Путин прибудет в ЮАР в четверг утром. Саммит продлится два дня.