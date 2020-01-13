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Путин провел совещание по вопросам подготовки послания Федеральному собранию

13 января 2020, 16:24  •  72 • Политика

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию, которое состоится 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки", - отметили в Кремле.

В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".

Послание президента РФ Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

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