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Путин провел совещание по вопросам Нагорного Карабаха

11 января 2021, 03:00  •  12 • Политика
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Кремля.
«В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что в нем приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны страны Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.
Ранее в этот день российский лидер в рамках координации действий сопредседателей минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Президент Франции указал на важность неотложного оказания гумпомощи жителям, пострадавшим в ходе боевых действий, в том числе и по линии профильных международных организаций.
10 января Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Путина, Алиева, а также Пашиняна. Они пройдут в Москве 11 января.
Накануне главы спецслужб Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев провели встречу на нейтральной территории и обсудили вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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