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Путин провел разговор с президентом Азербайджана

18 июня 2020, 15:00  •  91 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в четверг, 18 июня, говорится на сайте Кремля.
«Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», — отмечается в тексте.
Других подробностей разговора не сообщается.
Прошлая беседа лидеров состоялась 18 мая. Тогда они обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, пытающихся вернуться домой.
15 июня в палаточном городке с гражданами Азербайджана в Дагестане произошел конфликт. Поводом для этого стали списки на переход границы, направленные азербайджанской стороной. Граждане, чьих имен в перечне не оказалось, выразили недовольство, начались беспорядки. Около 400 человек пытались блокировать движение по федеральной автодороге «Кавказ».
Уладить ситуацию прибыли российские полицейские, однако азербайджанцы начали бросать в них камни и другие предметы. Были задержаны 10 человек.

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