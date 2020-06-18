Путин провел разговор с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в четверг, 18 июня, говорится на сайте Кремля.

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», — отмечается в тексте.

Других подробностей разговора не сообщается.

Прошлая беседа лидеров состоялась 18 мая. Тогда они обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, пытающихся вернуться домой.

15 июня в палаточном городке с гражданами Азербайджана в Дагестане произошел конфликт. Поводом для этого стали списки на переход границы, направленные азербайджанской стороной. Граждане, чьих имен в перечне не оказалось, выразили недовольство, начались беспорядки. Около 400 человек пытались блокировать движение по федеральной автодороге «Кавказ».

Уладить ситуацию прибыли российские полицейские, однако азербайджанцы начали бросать в них камни и другие предметы. Были задержаны 10 человек.