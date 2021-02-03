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Путин провел рабочую встречу с главой АСИ Чупшевой

03 февраля 2021, 17:30  •  106 • Политика
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.
Чупшева рассказала про результаты работы в 2020 году и сообщила, что в АСИ сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии.
«Вместе с крупными цифровыми, образовательными платформами запустили сервис по дополнительному образованию, которым могли воспользоваться и учителя, и родители, и, самое главное, школьники в период дистанционного образования <…> Поддержали несколько проектов медицинских платформ с использованием искусственного интеллекта», — сообщила Чупшева.
Кроме того, по ее словам, несколько российских стартапов получили крупные инвестиции. В частности, речь идет об образовательном ресурсе «Учи.ру», медицинской платформе CoBrain и ряде других проектов.
Также она рассказала о проекте« Национальная социальная инициатива», в рамках которой АСИ выбрало десять основных жизненных ситуаций в здравоохранении, образовании и в социальной сфере, которые власти совместно с бизнесом помогают обозначить, разобрать и решить зафиксированные проблемы в данных областях.
В ноябре 2020 года Путин предложил АСИ запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов граждан. По его словам, важно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, а также устранить административные и законодательные барьеры.

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