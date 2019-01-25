|
Путин провел "деловой разговор" с Советом безопасности по ситуации в Венесуэле – Песков
25 января 2019, 17:09 • 153 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в Венесуэле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это был "деловой разговор".
Также главой государства и постоянными членами Совбеза обсуждались ряд других главных тем международной повестки и основные внутрироссийские вопросы.
Президент подробно проинформировал участников встречи о своих переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал Песков.
Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по делам в Сирии. В частности, были затронуты перспективы политического урегулирования, добавил представитель Кремля.
"Состоялся также деловой разговор о ситуации в Венесуэле", - сообщил Песков, добавив, что в ходе беседы была подтверждена позиция о недопустимости вмешательства во внутриполитическую ситуацию в латиноамериканском государстве.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
153
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 02:24
|
20 января 2019, 16:39
|
18 января 2019, 19:09
|
19 января 2019, 14:39
|
19 января 2019, 16:24
|
19 января 2019, 01:56
|
19 января 2019, 00:09