Путин провел "деловой разговор" с Советом безопасности по ситуации в Венесуэле – Песков

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию в Венесуэле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это был "деловой разговор".

Также главой государства и постоянными членами Совбеза обсуждались ряд других главных тем международной повестки и основные внутрироссийские вопросы.

Президент подробно проинформировал участников встречи о своих переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал Песков.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по делам в Сирии. В частности, были затронуты перспективы политического урегулирования, добавил представитель Кремля.

"Состоялся также деловой разговор о ситуации в Венесуэле", - сообщил Песков, добавив, что в ходе беседы была подтверждена позиция о недопустимости вмешательства во внутриполитическую ситуацию в латиноамериканском государстве.