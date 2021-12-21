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Путин провел первый разговор с Шольцем

21 декабря 2021, 20:45  •  51 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидеры государств обсудили двусторонние отношения РФ и ФРГ и конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин провел первый разговор по телефону с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 21 декабря.
Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту руководителя немецкого правительства.
Также главы обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам.
"Отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом", – говорится в релизе.
Кроме того, верховный главнокомандующий рассказал канцлеру Германии о российских предложениях по вопросу гарантий в сфере безопасности, которые должны исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток Европы и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных систем вооружений альянса.
Москва надеется на организацию серьезных переговоров "по всем поставленным российской стороной вопросам", говорится в сообщении.
По просьбе Шольца президент РФ обсудил с ним проблематику урегулирования украинского конфликта. Путин указал канцлеру ФРГ на тот факт, что Киев не выполняет Минские соглашения.
Обсуждалась ли во время этого звонка тема взаимной высылки дипломатов, неизвестно. Об этом можно лишь предположить, исходя из завершающей фразы в релизе о том, что стороны условились продолжить "обмен мнениями по затронутым и другим темам международной и двусторонней повестки дня в ходе дальнейших контактов".
По чьей инициативе прошел диалог, не уточняется.
Напомним, ранее сегодня Путин успел переговорить и со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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