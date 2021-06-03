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Путин провел переговоры с главой Всемирного банка

03 июня 2021, 02:05  •  56 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 2 июня, провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», — говорится в сообщении.
Российский лидер, как отмечается, в ходе беседы подчеркнул, заинтересованность России как одного из крупнейших акционеров Всемирного банка в дальнейшем повышении эффективности его деятельности в области содействия международному развитию. Москва, по словам Путина, готова всячески этому способствовать.
«Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ Банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран», — отметили в пресс-службе.
Также в рамках разговора стороны рассмотрели тематику сотрудничества по ряду других международных вопросов, в том числе в области изменения климата и обеспечения продовольственной безопасности.
Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Мэлпасом. Отмечалось, что темой беседы стали перспективы сотрудничества сторон. Особенное внимание было уделено темам изменения климата, борьбы с бедностью и содействия международному развитию.
Кроме того, Мишустин и Мэлпас затронули стратегические направления и основные аспекты программы обмена знаниями между РФ и Всемирным банком в период с 2021 по 2024 год.
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