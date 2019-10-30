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Путин проведет в декабре традиционную большую пресс-конференцию

30 октября 2019, 22:54  •  50 • Политика

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре этого года. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, пресс-конференция пройдет в декабре", - сказал он в ответ на вопрос, состоится ли это мероприятие в декабре, как было в прежние годы.

Нынешняя ежегодная пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Такая пресс-конференция стала называться большой не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс- конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Длительность разговора зависит только от президента.

Песков обращал внимание на тот факт, что большие пресс-конференции российского лидера - "это беспрецедентный формат". "В мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами", - сказал он. "Но мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи - всего общества о текущей ситуации и об итогах года", - добавил представитель Кремля. И подчеркнул: "Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс- конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. После избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

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