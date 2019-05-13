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Путин проведет совещания по ОПК в новом формате
13 мая 2019, 03:09 • 67 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет в воскресенье, 12 марта, ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что совещания пройдут в новом формате.
Отмечается, что Путин несколько лет проводит в Сочи совещания по вопросам развития ОПК. На них обсуждаются вопросы совершенствования видов и родов войск, предприятий данной сферы, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в вооруженные силы. В совещаниях принимают участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.
В ноябре прошлого года Путин призвал держать на контроле мобилизационную готовность предприятий оборонно-промышленного комплекса и отрабатывать практику внезапных проверок в частях. Помимо этого, президент поставил задачу дальнейшего оснащения армии и флота современным вооружением и техникой без вовлечения в гонку вооружений.
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