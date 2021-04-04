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Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года
04 апреля 2021, 19:15 • 91 • Политика
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, где будет озвучен отчет по выполнению его поручений после послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Об этом 4 апреля сообщил телеканал «Россия 1».
В ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» отмечалось, что основной темой обсуждения станут итоги выполнения поручений президента.
15 января 2020 года, обращаясь с посланием к Федеральному собранию РФ, Путин предложил внести поправки в Конституцию и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве.
Кроме того, президент РФ предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Социальные меры поддержки населения, к которым относятся материнский капитал и пособия для детей, также вошли в перечень поручений. Помимо этого глава государства поручал наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в вузах и многое другое.
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