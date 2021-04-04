Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, где будет озвучен отчет по выполнению его поручений после послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Об этом 4 апреля сообщил телеканал «Россия 1».

В ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» отмечалось, что основной темой обсуждения станут итоги выполнения поручений президента.

15 января 2020 года, обращаясь с посланием к Федеральному собранию РФ, Путин предложил внести поправки в Конституцию и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве.

Кроме того, президент РФ предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Социальные меры поддержки населения, к которым относятся материнский капитал и пособия для детей, также вошли в перечень поручений. Помимо этого глава государства поручал наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в вузах и многое другое.