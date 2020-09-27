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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

27 сентября 2020, 01:10  •  26 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«28 сентября состоится расширенное заседание президиума Госсовета», — сказал он.
Песков добавил, что заседание пройдет в формате видеоконференции.
Как пишет «РИА Новости», глава государства ранее заявлял, что Госсовет соберется для обсуждения реализации нацпроектов.
Ранее 5 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что статус Государственного совета нужно было закрепить в Конституции для того, чтобы придать органу большее значение и показать эффективность его работы.
Согласно вступившим в силу новым положениям главного закона России, Госсовет формирует президент, который также занимает пост председателя. Статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета стоит отметить обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями регионов.

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