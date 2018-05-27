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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет "Прямую линию" 7 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Для Путина это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.

Как сообщила пресс-служба Кремля, ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется 7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив sms или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где в официальных группах можно отправить текстовый вопрос или видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и ОК Live.

Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде sms и mms-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru. Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прогнозировал, что формат "Прямой линии" в 2018 году будет несколько отличен от прошлых лет. "В этом году "Прямая линия" предусматривает различные новации. Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - пообещал журналистам представитель Кремля.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2017 году "Прямая линия" проходила 15 июня.

Вопросы россиян для "Прямой линии" собираются несколько дней, их принимают по разным каналам связи. Наиболее интересные и актуальные из них звучат в прямом эфире. Также в 2017 году непосредственно во время эфира можно было организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии".

В традициях "Прямой линии" - открытие выездных телестудий в разных точках страны. Таким образом жители населенных пунктов или сотрудники тех или иных предприятий получают возможность напрямую поговорить с главой государства.

Опыт прошлых лет говорит, что больше всего россиян волнуют проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, образования. Как отмечал Песков, "традиционного много приходит житейских историй, в которых люди просят президента о помощи".

Сам глава государства последние несколько дней перед "Прямой линией" уделяет повышенное внимание подготовке к разговору. Как назвал этот процесс Песков, Путин проводит "апгрейд информации" - освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств.

Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента "Прямой линии" не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и теперь составляет несколько миллионов. Рекорд "Прямой линии" был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2017 году разговор занял 3 часа 56 минут.

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