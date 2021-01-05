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Путин проведет первое в 2021 году публичное совещание 5 января
05 января 2021, 01:15 • 46 • Политика
Президент России Владимир Путин проведет во вторник, 5 января, первое публичное совещание с начала года. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Совещание готовится. Информация будет предоставлена», — сказал он «РИА Новости».
Тему совещания представитель Кремля раскрывать не стал.
Накануне Песков сообщил, что своевременно оповестит о планах российского лидера на Рождество. Ранее предполагалось, что Путин встретит праздник в Новгородской области, где посетит церковь Николы на Липне.
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