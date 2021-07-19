Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве 20 июля

В Москве 20 июля пройдут переговоры президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом этом в понедельник, 19 июля, заявили в пресс-службе Кремля.

«Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, дополнили в пресс-службе.

Ранее, 23 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, беседа состоялась по инициативе Баку. Политики обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Телефонные переговоры также состоялись в мае. Тогда лидеры стран продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Отмечалось, что российская сторона продолжит и дальше посреднические усилия, направленные на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации границы.

27 мая Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов и выразила готовность содействовать процессу переговоров. Утром в тот же день минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с президентом России и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.