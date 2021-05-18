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Путин проведет на следующей неделе серию военных совещаний
18 мая 2021, 17:35 • 76 • Политика
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет серию военных совещаний. Об этом 18 мая сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Такие совещания планируются», — ответил он на вопросы журналистов.
По его словам, совещания пройдут в Сочи.
Ранее в этот день Песков рассказал, что у Путина предстоящим летом не будет полноценного отпуска.
16 апреля Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул вопросы военного строительства в стране.
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