Путин проведет на следующей неделе серию военных совещаний

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет серию военных совещаний. Об этом 18 мая сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Такие совещания планируются», — ответил он на вопросы журналистов.

По его словам, совещания пройдут в Сочи.

Ранее в этот день Песков рассказал, что у Путина предстоящим летом не будет полноценного отпуска.

16 апреля Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул вопросы военного строительства в стране.