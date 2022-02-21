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Путин проведет 21 февраля внеочередное заседание Совбеза России

21 февраля 2022, 15:15  •  105 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет большое заседание Совета безопасности.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, заседание станет внеочередным. В ходе мероприятия помимо самого Путина выступят приглашенные спикеры.
«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», — добавил Песков.
Ночью Владимир Путин провел второй за сутки телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном касаемо напряженной ситуации вокруг Украины. Президенты «акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников» в «нормандском формате».
Также в Кремле допустили возможность встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Оба приняли предложение Макрона провести двусторонний саммит.
11 февраля Путин обсудил с членами Совбеза РФ взаимодействие со странами СНГ. Глава государства указал, что у РФ с партнерами много инициатив, очень хороший диалог. При этом президент обратил внимание на то, что речь идет, в частности, о странах-партнерах России по ЕврАзЭС и ОДКБ.
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