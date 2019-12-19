Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Заявки на участие в пресс-конференции от представителей СМИ в этом году принимали с 22 ноября по 5 декабря. Вместе с аккредитацией журналисты получили традиционные подарки: папку, настольный календарь, шариковую ручку и блокнот. На этот раз все эти сувениры объединены тематикой предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Блокнот и ручка украшены официальным логотипом празднования юбилея с надписью "75 лет. Победа! 1945 - 2020", а настольный календарь содержит информацию о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, изображения архивных фотографий и карт.

Нынешняя конференция вновь побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов - 1895 человек. В прошлом году в ЦМТ собрались 1702 журналиста. Наибольшее число представителей прессы будут представлять региональные СМИ. В списке также многие представители федеральных и зарубежных средств массовой информации.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для этого президент общался с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств - актуализировал весь массив информации о социально-экономическом положении в стране.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это ежегодное мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1364 в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1250 человек.

Большой формат

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по тематике задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным, поскольку, в отличие от постоянно сопровождающего главу государства кремлевского пула, у коллег из других городов существенно меньше возможностей задать вопрос Путину.

Пресс-секретарь главы государства ранее обращал внимание, что большие пресс-конференции российского лидера - "это беспрецедентный формат", так как "в мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами". Песков отмечал, что такие встречи необходимы "с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи - всего общества о текущей ситуации и об итогах года". Особо Песков подчеркивал, что "отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".

Как показывает практика, журналисты на большой пресс-конференции успешно пользуются отработанным приемом для привлечения внимания главы государства: чтобы получить право задать вопрос, корреспонденты поднимают всевозможные плакаты, мягкие игрушки, яркие эмблемы. Поэтому организаторы большой пресс-конференции просят репортеров не приносить слишком масштабные плакаты. "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм х 297мм), так как это мешает работе фотографов и операторов", - отмечалось в электронных письмах, которые пресс-служба Кремля разослала аккредитованным на пресс-конференцию представителям СМИ.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.