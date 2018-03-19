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Путин против Януковича: Политологи сравнили результаты выборов в Крыму в 2010 и 2018 годах

19 марта 2018, 15:24  •  172 • Политика
Поддержка украинского президента в Крыму в 2010 году с трудом превысила лишь половину голосовавших.
Эксперты сравнили результаты выборов президента в Крыму и Севастополе в украинском 2010 и российском 2018 годах. Для сопоставления были выбраны первые тройки лидеров.
Так, президент Виктор Янукович получил на выборах в 2010 году 56 процентов в Севастополе и 61 в Крыму. При этом президент Путин получил на выборах в 2018 году 90 процентов в Севастополе и 92 процента в Крыму.
В то же время оппозиционные украинские политики получали на выборах больше поддержки, чем российские. Так, Юлия Тимошенко получила по Крыму почти 12 процентов голосов, в то время как "второй номер" прошедших в России голосований - кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил лишь 4 процента по Севастополю и 2,2 процента по всему Крыму.

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