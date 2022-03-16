Путин против глобалистов: "Миф о "золотом миллиарде" рушится"

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего выступления отверг идеи глобалистов, подчеркнув: "Миф о "золотом миллиарде" рушится".

Президент России Владимир Путин в ходе обращения перед сегодняшней встречей с лидерами субъектов регионов и полномочными представителями в том числе говорил о непростой ситуации, в которой оказался весь мир. Непростой с точки зрения влияния глобалистов.

Президент отметил, что в странах Запада разрыв между богатыми и бедными растёт. Социальные обязательства пересматриваются. Словом, та картина мира, в верности которой нас пытались убедить, рушится уже не первый год.

Всей планете приходится расплачиваться за амбиции Запада, миф о "золотом миллиарде" рушится, - сказал Путин.

Полная версия этой части выступления Путина доступна в видео чуть ниже.