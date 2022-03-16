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Путин против глобалистов: "Миф о "золотом миллиарде" рушится"
16 марта 2022, 17:15 • 75 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего выступления отверг идеи глобалистов, подчеркнув: "Миф о "золотом миллиарде" рушится".
Президент России Владимир Путин в ходе обращения перед сегодняшней встречей с лидерами субъектов регионов и полномочными представителями в том числе говорил о непростой ситуации, в которой оказался весь мир. Непростой с точки зрения влияния глобалистов.
Президент отметил, что в странах Запада разрыв между богатыми и бедными растёт. Социальные обязательства пересматриваются. Словом, та картина мира, в верности которой нас пытались убедить, рушится уже не первый год.
Полная версия этой части выступления Путина доступна в видео чуть ниже.
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