Путин простил россиянам половину штрафов

ШТРАФЫ ПОПОЛАМ

Несмотря на отчаянные призывы некоторых ответственных товарищей ликвидировать «льготный» период оплаты автоштрафов, Владимир Путин не пошел у них на поводу. Президент подписал закон о продлении периода оплаты штрафов от ГИБДД "со скидкой": Сохранен 20-дневный срок уплаты административного штрафа ГИБДД в размере 50 процентов от общей суммы. То есть если быстро раскаяться и оплатить, то как бы не сильно и нарушил.

ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НАКАЖУТ ДЕНЬГАМИ

Выводить школьников на Тверскую и рассаживать их в знак протеста по фонарям станет накладно. Подписанный Путиным закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции вводит очень даже существенную ответственность за подобные действия. Для занимающихся подобным граждан появятся «административные штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток». Для должностных лиц - штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей. А за повторное подобное правонарушение штраф для граждан вырастет до 300 тысяч рублей или обязательных работ до 200 часов.

ГЕКТАР СТАЛ МИРОВЫМ

Владимир Путин, подписав соответствующий закон, состыковал сразу две больших государственных программы: дальневосточный гектар и переселение соотечественников. С 2019 года земельные участки на Дальнем Востоке могут быть предоставлены в собственность участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Разумеется, тем, кто примет российское гражданство.

Можно будет не просто переезжать в Россию, а уже сразу на собственную землю.