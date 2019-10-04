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Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
04 октября 2019, 02:09 • 125 • Политика
Заявлять, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну, — это верх цинизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Как будто в четыре часа утра Советский Союз напал на Германию, — отметил российский лидер на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». — Это немецкие войска перешли границу Советского Союза».
Как подчеркнул глава государства, Германия нарушила договор о ненападении и напала без объявления войны на Советский Союз, передает в четверг, 3 октября, «Интерфакс».
По словам Путина, главная опасность подтасовок правды о Великой Отечественной войны в том, что люди перестанут бояться повторения таких событий. «Нужно противостоять фальсификации истории, чтобы избежать повторения такой трагедии, как Вторая мировая война», — сказал глава государства.
Ранее в четверг президент отметил, что Россия в 1990-е годы пережила один из самых трудных периодов в своей истории, и избежать гражданской войны и распада государства удалось только благодаря патриотизму и терпению граждан страны.
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