Путин прокомментировал возможность перехода Лаврова и Шойгу в Госдуму

Главу МИД России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу жалко отпускать в Госдуму, но они должны сами принять решение. Об этом заявил в пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин.

«Жалко», — признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, министры «на своем месте», хорошо работают.

«Но решения должны приниматься ими прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», — подчеркнул президент.

Шойгу, Лавров, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова были включены в пятерку общефедерального списка «Единой России» на выборах в ГД по предложению Владимира Путина.

19 июня глава Минобороны отмечал, что благодарен за проявленное к нему доверие. Шойгу указывал на то, что представлять партию на выборах в Госдуму «серьезная и ответственная задача».

В свою очередь, Лавров 8 июля объяснил свое появление в списке «Единой России». Глава российского МИДа сказал, что и без того тесно связан с «Единой Россией» в своей работе, так как партия, являясь ведущей в стране, играет главную роль в ратификации международных договоров. По его словам, партия наглядно продемонстрировала защиту интересов РФ в международных делах.

11 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заверила федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборы депутатов Госдумы от «Единой России».

Позднее, 27 июля, партия опубликовала народную программу, с которой выходит на выборы в Госдуму VIII созыва. На съезде 22 августа Путин отмечал, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР, поэтому ее можно назвать народной.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.