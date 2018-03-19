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Путин прокомментировал ситуацию с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине
19 марта 2018, 02:09 • 73 • Украина
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал решение украинских властей не допускать граждан России до голосования на выборах президента.
РИА Новости © Алексей Дружинин
«Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ — это братский народ, я всегда об этом говорил, и мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив: мы сделаем всё для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома», — сказал он.
Ранее стало известно, что парламентская ассамблея ОБСЕ направила на Украину письмо из-за недопуска российских граждан к местам голосования на территории страны.
Также 19 марта украинские националисты провели акции протеста против выборов президента России во Львове и Одессе.
T вёл прямую трансляцию.
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