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Путин прокомментировал ситуацию с арестом Вышинского на Украине
24 мая 2018, 23:54 • 76 • Украина
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно относиться к ситуациям, подобным аресту украинскими властями российского журналиста Кирилла Вышинского, которому предъявляются обвинения в государственной измене за его журналистскую деятельность.
AFP
Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос французского журналиста.
«Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаётесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине. Вот только что был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста», — сказал российский лидер.
Он призвал внимательно относиться к подобным процессам во всех странах.
Ранее апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.
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