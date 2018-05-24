Путин прокомментировал ситуацию с арестом Вышинского на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно относиться к ситуациям, подобным аресту украинскими властями российского журналиста Кирилла Вышинского, которому предъявляются обвинения в государственной измене за его журналистскую деятельность.

Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос французского журналиста.

«Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаётесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине. Вот только что был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста», — сказал российский лидер.

Он призвал внимательно относиться к подобным процессам во всех странах.

Ранее апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.