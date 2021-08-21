Путин прокомментировал прошедшие переговоры с Меркель

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу, 20 августа, заявил, что переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке.

«Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

Президент РФ добавил, что в ходе переговоров, в том числе с участием делегаций, стороны обсудили «состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов».

Отмечается, что переговоры глав государств длились около трех часов.

Ранее в этот же день канцлер прилетела в Москву с официальным визитом. Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Путин в начале встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Немецкий политик же заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. Меркель назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

В последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.