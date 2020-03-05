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Путин прокомментировал проект «Ё-мобиль» Прохорова

05 марта 2020, 15:35  •  83 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что предприниматель Михаил Прохоров создаст электромобиль, по аналогии с бизнесменом Илоном Маском, который выпускает электрокары Tesla. Об этом российский лидер рассказал в девятом эпизоде интервью с журналистом Андреем Ванденко ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.
«Ну вот Прохоров сказал, что он сделает... Пока не получилось у него», — сказал Путин в ответ на утверждение интервьюера о том, что в России также могут создать электрокар.
Президент добавил, что Прохоров обещал и показывал ему «Ё-мобиль». «Я даже на нем прокатился, но не получается у него пока», — пояснил политик.
По словам российского лидера, в стране «реально работают очень хорошо» в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности. Он отметил, что россияне обогнали всех и больше всех делают в мире атомных блоков для электростанций. «Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются. Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся», — пояснил он.
Путин добавил, что Россия продолжит развиваться и в «гражданке». «Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает», — заключил он.
C 20 февраля агентство ТАСС запустило проект «20 вопросов Владимиру Путину». Он основан на трехчасовом видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.
Разработка «Ё-мобиля» началась в 2010 году, когда компания «Городской автомобиль», которая была создана группой «Онэксим» Михаила Прохорова и «Яровит Моторс» Андрея Бирюкова, представила две версии концепта «автомобиля будущего».
«Ё-мобиль» планировался как экологичный гибрид ценой не более 400 тыс. рублей. Начала производства ждали в 2012 году, но в феврале 2014 года перенесли на неопределенный срок, а в апреле проект закрыли.
В июле 2018 года в Белоруссии выставили на продажу построенные в 2010–2014 годах прототипы «Ё-мобилей». Стоимость одного из экземпляров составляла 5 млн рублей.
Компания Tesla Илона Маска представила первый электромобиль, седан Model S, в 2012 году. Затем был седан Model 3, выпущенный в 2017 году, который позиционировался как первый электромобиль Tesla по доступной цене. В 2020 году Tesla панирует выпустить кроссовер Model Y, построенный на платформе Model 3.

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