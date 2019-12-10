Путин прокомментировал отсутствие закона об амнистии на Украине

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на отсутствие закона об амнистии на Украине после событий в Донбассе.

«Одно из направлений дискуссий — это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках, ЛНР, ДНР. До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались ещё в 2015 году, договорились, закон принят, решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, ничего не действует», — подчеркнул Путин.

В октябре заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил о принятии Киевом всех законов по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений.

В самопровозглашённой ЛНР сообщили, что Боднар «откровенно солгал».

Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова отметила, что заявления украинского МИД «не имеют ничего общего с реальностью» и являются попыткой «убедить мировую общественность в приверженности минским договорённостям».

По её словам, Верховная рада ещё в 2014 году приняла «некий проект акта об амнистии», но председатель украинского парламента в итоге его не подписал, также документ не был согласован с представителями Донбасса, что предусмотрено Минскими соглашениями.