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Путин прокомментировал отношения России с Китаем: "Пугают с 2000 года"
30 ноября 2021, 17:10 • 65 • Политика
Президент России ответил на вопрос об отношениях с КНР.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об отношениях с КНР.
"Меня пугают Китаем с 2000 года, в итоге те, кто меня пугал, сами испугались", - заявил Путин в ходе форума "Россия зовёт".
По словам президента, эти страны "начали менять свою политику в отношении Китая. Она уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, противоречащие нормам международного права".
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