Путин прокомментировал отношения России с Китаем: "Пугают с 2000 года"

Президент России ответил на вопрос об отношениях с КНР.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об отношениях с КНР.

"Меня пугают Китаем с 2000 года, в итоге те, кто меня пугал, сами испугались", - заявил Путин в ходе форума "Россия зовёт".

По словам президента, эти страны "начали менять свою политику в отношении Китая. Она уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, противоречащие нормам международного права".