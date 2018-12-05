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Путин прокомментировал отказ от общения с Порошенко по телефону
05 декабря 2018, 14:39 • 483 • Украина
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, потому что не намерен участвовать в его избирательной кампании и комбинации, связанной с инцидентом в Керченском проливе.
РИА Новости
«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом», — цитирует РИА Новости Путина.
Таким образом он прокомментировал отсутствие разговора с Порошенко, который запрашивал Киев.
«Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — пояснил президент России.
Он указал, что Порошенко искусно создаёт кризисные и провокационные ситуации и перекладывает ответственность на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».
«Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заключил он.
Ранее Порошенко заявлял, что после инцидента в Керченском проливе пытался связаться с Путиным.
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