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Путин прокомментировал отказ от общения с Порошенко по телефону

05 декабря 2018, 14:39  •  483 • Украина
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, потому что не намерен участвовать в его избирательной кампании и комбинации, связанной с инцидентом в Керченском проливе.
 
РИА Новости
 

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом», — цитирует РИА Новости Путина.

Таким образом он прокомментировал отсутствие разговора с Порошенко, который запрашивал Киев.

«Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — пояснил президент России.

Он указал, что Порошенко искусно создаёт кризисные и провокационные ситуации и перекладывает ответственность на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заключил он.

Ранее Порошенко заявлял, что после инцидента в Керченском проливе пытался связаться с Путиным.

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