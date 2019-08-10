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Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
10 августа 2019, 22:09 • 100 • Политика
Президент России Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал». В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Далее в компании лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирург) президент РФ подъехал прямо к сцене, откуда он приветствовал участников фестиваля.
«Очень приятно, что вы продолжаете эту традицию (проведения байк-шоу в Крыму. — Ред.), начатую 10 лет назад», — сказал Путин.
Он отметил, что байкеры выбрали хорошее место для проведения мероприятия.
«Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине», — цитирует президента «Интерфакс».
Глава государства добавил, что ему очень приятно, что «такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране». Залдостанов, в свою очередь, поблагодарил Путина за оказываемую поддержку.
Байк-шоу «Тень Вавилона» проводится на Крымском полуострове с 2009 года. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта.
В текущем году зрителей удивят масштабным трюковым, пиротехническим и музыкальным шоу. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, а также исполнителя Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и групп «Пилот» и «Кипелов».
15 мая на церемонии открытия Крымского моста Путин проехал за рулем «КамАЗа». Он возглавил автоколонну из нескольких десятков грузовиков, которые испытали на прочность новое сооружение.
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