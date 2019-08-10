Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неправильная сторона истории. К чему ведёт восхищение Китаем
Главред Forbes в России лишился места из-за конкурентов
«Вдвоем против Путина: Украина отбивает Турцию?» (Обзор ИноСми)
В Минкомсвязи России прокомментировали ситуацию с Вышинским
Главная / Политика

Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма

10 августа 2019, 22:09  •  100 • Политика
Президент России Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал». В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Далее в компании лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирург) президент РФ подъехал прямо к сцене, откуда он приветствовал участников фестиваля.
«Очень приятно, что вы продолжаете эту традицию (проведения байк-шоу в Крыму. — Ред.), начатую 10 лет назад», — сказал Путин.
Он отметил, что байкеры выбрали хорошее место для проведения мероприятия.
«Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине», — цитирует президента «Интерфакс».
Глава государства добавил, что ему очень приятно, что «такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране». Залдостанов, в свою очередь, поблагодарил Путина за оказываемую поддержку.
Байк-шоу «Тень Вавилона» проводится на Крымском полуострове с 2009 года. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта.
В текущем году зрителей удивят масштабным трюковым, пиротехническим и музыкальным шоу. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, а также исполнителя Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и групп «Пилот» и «Кипелов».
15 мая на церемонии открытия Крымского моста Путин проехал за рулем «КамАЗа». Он возглавил автоколонну из нескольких десятков грузовиков, которые испытали на прочность новое сооружение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
10 августа 2019, 22:09
"При Ельцине вы много чего вытряхнули": Угроза Ходорковского в соцсети обернулась народным гневом
10 августа 2019, 12:24
Оружие "вашингтонского обкома": Депутат нашёл виновника пожаров и паводков в России
10 августа 2019, 18:54
Пользователи соцсетей поймали «Эхо Москвы» на лжи
10 августа 2019, 05:54
"Опасный прецедент": В Польше занервничали из-за сближения России с Евросоюзом
10 августа 2019, 15:39
Эрдоган держит дистанцию: Эксперт о маневрах президента Турции вокруг Крыма
10 августа 2019, 18:54
Усков рассказал, за что его уволили из Forbes
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против Росси...
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков Р...
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" пр...
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном до...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
05 августа 2019, 23:24
Украинских туристов тошнит от российских флагов
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.