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Путин произвёл назначения в МВД: Сменили глав управлений и бюро Интерпола

31 января 2022, 17:00  •  183 • Политика
Президент России Владимир Путин произвёл назначения в руководстве МВД страны.
Президент России произвёл перестановки в руководстве МВД, назначив новых глав некоторых управлений.
Список сотрудников МВД, назначенных на новые посты, привёл депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Главой Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России стал полковник Валерий Калачёв, ранее он занимал пост главы бюро Интерпола в России.
Начальником Главного управления на транспорте назначен генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин. Начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Иван Горбунов.
Начальником Главного информационно-аналитического центра назначен генерал-майор в/с Ильдар Сафиуллин. Начальником Департамента информтехнологий, связи и защиты информации назначен генерал-майор в/с Юрий Войнов.
Начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению назначен генерал-майор в/с Александр Юрчин.
Начальником Управления международного сотрудничества назначен полковник полиции Роман Терентьев. Начальником УВД ЮВАО ГУМВД Москвы назначен полковник полиции Андрей Глуздаков. Начальником УМВД Ульяновской области назначен полковник полиции Максим Петрушин.
Поздравляю всех назначенных и надеюсь, что они оправдают возложенное на них высокое доверие,
- добавил депутат Госдумы.

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