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Путин проинформировал Конте об итогах саммита "нормандской четверки" в Париже

26 декабря 2019, 19:24  •  33 • Политика

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министр Италии Джузеппе Конте проинформировал его об итогах саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Об этом сообщила в четверг пресс-служба президента РФ.

"По просьбе Джузеппе Конте Владимир Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже, - говорится в сообщении. - Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского "комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего - по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины".

Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Лидеры четырех стран договорились до конца 2019 года осуществить обмен пленными между Украиной и провозглашенными республиками Донбасса, а до конца марта 2020 года - осуществить развод сил в трех новых точках на линии разграничения. Однако, на встрече контактной группы в Минске 18 декабря договориться о конкретных мерах по реализации договоренностей саммита не удалось.

Путин и Конте также указали в телефонном разговоре на необходимость разрешения ливийского кризиса мирным путем.

"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - сообщила в четверг по итогам разговора лидеров двух стран пресс-служба Кремля.

Путин и Конте обсудили также обстановку в Сирии и рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества", - сообщила пресс-служба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Россия заинтересована в скорейшем прекращении кровопролития в Ливии, при этом вмешательство третьих стран в ситуацию не будет способствовать урегулированию. "Что касается ситуации в Ливии, то, безусловно, она вызывает общую озабоченность, в том числе и нашу озабоченность", - сказал представитель Кремля.

Комментируя намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить турецких военных в Ливию, Песков подчеркнул: "Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются - международные усилия только приветствуются Российской Федерацией".

В четверг глава Турции заявил, что намерен в январе направить в парламент страны запрос об отправке турецких военных в Ливию. При этом он подчеркнул, что без соответствующей просьбы со стороны Триполи турецкие военные в Ливию не поедут.

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