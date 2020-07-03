Путин проиграл: В The Washington Post рассказали о результатах референдума

За внесение изменений в ельцинскую Конституцию проголосовало подавляющее большинство тех, кто пришёл на участки. В Кремле результаты референдума назвали триумфом, но у американской The Washington Post иное мнение. Там уверены, что поправки, позволяющие российскому президенту оставаться у власти до 2036 года, свидетельствуют о его слабости.

В статье говорится, что изначально уровень поддержки Путина населением был весьма высок, поскольку он сумел повысить уровень жизни граждан после нищих и страшных 1990-х. Но теперь, пишут авторы, "в его фундаменте поддержки появились трещины": якобы рейтинг президента упал в глаза общества, а сам референдум окружён слухами о многочисленных махинациях.

В российском обществе, вещает издание, растут протестные настроения и недовольство, подпитываемые как "прогрессивно мыслящими" горожанами, так и "нищими" жителями сёл. Нефть дешевеет, ВВП падает, а власти тем временем скрывают истинное число смертей от коронавируса.

Журналисты не преминули сообщить, что и на мировой арене российский лидер теряет очки. Мол, на парад Победы приехали лишь немногие президенты не самых крупных государств. Авторы словно забывают, что причиной стала пандемия коронавируса, а не политические мотивы.

Ну а недавнее предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом" означает, что главу России просто некем сменить. Это, по мнению западных журналистов, свидетельствует о слабости Путина и о начале стремительной стагнации в стране.