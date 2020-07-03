Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Путин проиграл: В The Washington Post рассказали о результатах референдума

03 июля 2020, 15:00  •  186 • Политика
Авторы The Washington Post рассказали своим читателям о результатах референдума по поправкам к российской Конституции. Их поддержало более 77 процентов избирателей, но в издании уверены: Путин не победил, а проиграл.
За внесение изменений в ельцинскую Конституцию проголосовало подавляющее большинство тех, кто пришёл на участки. В Кремле результаты референдума назвали триумфом, но у американской The Washington Post иное мнение. Там уверены, что поправки, позволяющие российскому президенту оставаться у власти до 2036 года, свидетельствуют о его слабости.
В статье говорится, что изначально уровень поддержки Путина населением был весьма высок, поскольку он сумел повысить уровень жизни граждан после нищих и страшных 1990-х. Но теперь, пишут авторы, "в его фундаменте поддержки появились трещины": якобы рейтинг президента упал в глаза общества, а сам референдум окружён слухами о многочисленных махинациях.
В российском обществе, вещает издание, растут протестные настроения и недовольство, подпитываемые как "прогрессивно мыслящими" горожанами, так и "нищими" жителями сёл. Нефть дешевеет, ВВП падает, а власти тем временем скрывают истинное число смертей от коронавируса.
Журналисты не преминули сообщить, что и на мировой арене российский лидер теряет очки. Мол, на парад Победы приехали лишь немногие президенты не самых крупных государств. Авторы словно забывают, что причиной стала пандемия коронавируса, а не политические мотивы.
Ну а недавнее предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом" означает, что главу России просто некем сменить. Это, по мнению западных журналистов, свидетельствует о слабости Путина и о начале стремительной стагнации в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 00:00
"Чтоб элиты не борзели": Путин создал реальный предохранитель - эксперт
03 июля 2020, 00:00
"Варшава может прибрать к рукам Белоруссию": Михеев передал привет Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
30 июня 2020, 06:00
1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 22:00
"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса
28 июня 2020, 20:32
Россия сделала шаг в создании двигателей будущего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.