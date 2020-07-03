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Путин проиграл: В The Washington Post рассказали о результатах референдума
03 июля 2020, 15:00 • 186 • Политика
Авторы The Washington Post рассказали своим читателям о результатах референдума по поправкам к российской Конституции. Их поддержало более 77 процентов избирателей, но в издании уверены: Путин не победил, а проиграл.
За внесение изменений в ельцинскую Конституцию проголосовало подавляющее большинство тех, кто пришёл на участки. В Кремле результаты референдума назвали триумфом, но у американской The Washington Post иное мнение. Там уверены, что поправки, позволяющие российскому президенту оставаться у власти до 2036 года, свидетельствуют о его слабости.
В статье говорится, что изначально уровень поддержки Путина населением был весьма высок, поскольку он сумел повысить уровень жизни граждан после нищих и страшных 1990-х. Но теперь, пишут авторы, "в его фундаменте поддержки появились трещины": якобы рейтинг президента упал в глаза общества, а сам референдум окружён слухами о многочисленных махинациях.
В российском обществе, вещает издание, растут протестные настроения и недовольство, подпитываемые как "прогрессивно мыслящими" горожанами, так и "нищими" жителями сёл. Нефть дешевеет, ВВП падает, а власти тем временем скрывают истинное число смертей от коронавируса.
Журналисты не преминули сообщить, что и на мировой арене российский лидер теряет очки. Мол, на парад Победы приехали лишь немногие президенты не самых крупных государств. Авторы словно забывают, что причиной стала пандемия коронавируса, а не политические мотивы.
Ну а недавнее предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом" означает, что главу России просто некем сменить. Это, по мнению западных журналистов, свидетельствует о слабости Путина и о начале стремительной стагнации в стране.
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