Путин: прогресса по кризису на Украине нет, но Россия готова продолжать поиск решений

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БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова и далее работать над урегулированием украинского кризиса. Об этом он сказал журналистам перед началом своих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы, конечно, будем говорить и об Украине, - отметил он, говоря о темах предстоящих переговоров. - В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН".

"Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению", - добавил президент.