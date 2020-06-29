Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / В России

Путин проголосует загадочным образом

29 июня 2020, 13:25  •  84 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до сих пор державший паузу по время вопросов журналистов - «когда и как намерен проголосовать по поправкам в Конституцию Владимир Путин?». Но в понедельник он все же слегка приоткрыл завесу тайны.

- Президент будет голосовать лично, - сказал Песков, но тут же напустил тумана. - Когда и как - мы вам сообщим.

Дело в том, что как раз в месте голосования главы государства вопросов никогда не возникало. Он много лет неизменно приезжает на свой избирательный участок в Академии наук на Ленинском проспекте. К чему же тогда такие оговорки.

- А президент будет голосовать в маске? - допытывались журналисты. - В перчатках? А то есть разные примеры среди чиновников.

- Вы увидите, когда будет голосовать, - не сдался Песков. - Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих.

То есть загадочность способа голосования президента только возросла. Не исключено, что Путин отдаст свой голос вообще на дому.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю, завершившись 1 июля. Владимир Путин, как предполагалось, мог проголосовать онлайн или до основного дня голосования. Итоги голосования, как ожидается, будут объявлены уже 2 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 10:25
Военный эксперт рассказал о полете Су-57 «роем» в Сирии
28 июня 2020, 20:25
Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно
28 июня 2020, 16:25
Мария Захарова — о сносе памятнику Коневу: Это и грязная война, и грязная возня
28 июня 2020, 14:25
Владимир Путин: Я сдаю тест на коронавирус раз в три дня. Слава богу, все отрицательные
29 июня 2020, 11:25
ВЦИОМ: Три четверти проголосовавших россиян к вечеру воскресенья сказали «да» поправкам в Конституцию
29 июня 2020, 09:25
Денис Мацуев: "Поправки в Конституцию - это Эверест, от которого идут направления во многие отрасли"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого ...
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.