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Путин проголосовал в Академии наук
01 июля 2020, 13:25 • 64 • В России
Место и способ голосования Владимира Путина до самого последнего момента держались в секрете, но интрига оказалась символической. Президент не стал отдавать свой голос ни в электронном виде, ни дистанционно, как было однажды.
Глава государства в среду утром приехал на свой избирательный участок в Академии наук на Ленинском проспекте. Там Путин много лет голосует согласно прописке - на этом участке он опускал бюллетень и на президентских выборах 2018 года, и на выборах муниципальных депутатов. Не стал он делать исключение и для голосования по поправкам в Конституцию, хотя соблазн был - многие высшие чиновники предпочли электронный вариант волеизъявления.
Президент был без маски и перчаток, а среди мер безопасности, которые были предприняты, оказались и весьма непривычные. За несколько минут до появления в зале главы государства в центр поставили белый прибор, который оказался кварцевателем. После нескольких вспышек помещение было дополнительно обеззаражено.
- Воспользуйтесь, пожалуйста, одноразовой ручкой, - попросила Путина сотрудница избирательной комиссии, посмотрев паспорт президента.
Выборы, пожалуй, единственное место, где Путину приходится показывать паспорт.
После этого процедура была абсолютно стандартной.
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.
Глава государства поставил в открытой кабинке галочку в бланке и опустил его в электронную урну.
- Спасибо, вы проголосовали, - ответил аппарат, и президента пошел к выходу.
В этот раз из-за угрозы эпидемии коронавируса журналистов на участок не брали, поэтому спросить Путина, что он думает о ходе голосования, было некому.
Голосование по поправкам идет с 25 июня, и сегодня последний день. После 20:00 начнется подсчет итогов, которые должны быть известно уже 2 июля.
Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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