Путин проголосовал на выборах за своего кандидата: "Надеюсь, хороший, порядочный человек"

Президент России Владимир Путин Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Говоря о сделанном выборе, президент отметил: "Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек". Между тем, тележурналист Владимир Соловьев на личной странице в социальной сети Twitter предлагает понять, за кого именно проголосовал Путин.

"За кого-то из этих трёх кандидатов в депутаты московской городской думы проголосовал президент", - пишет журналист, публикуя фотографии со стенда.

Фото: twitter.com/VRSoloviev.

Путин после голосования, отвечая на вопросы журналистов, добавил, важно не количество принявших участие в выборах кандидатов, а качество - причем это качество должно касаться работы политиков после завершения кампаний.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100, - пояснил свою мысль президент России. - Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества".

Путин выразил надежду, что на сегодняшних выборах представлены именно достойные кандидаты, которые смогут улучшить жизнь страны.