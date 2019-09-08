Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rz...
В России начали открываться избирательные участки
Сити и парламент против Бориса Джонсона
"Девочки имеют право быть девочками": В английской школе родители взбу...
Главная / Политика

Путин проголосовал на выборах за своего кандидата: "Надеюсь, хороший, порядочный человек"

08 сентября 2019, 11:54  •  83 • Политика
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах за своего кандидата на выборах в Мосгордуму, отметив: "надеюсь, хороший, порядочный человек".
Президент России Владимир Путин Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Говоря о сделанном выборе, президент отметил: "Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек". Между тем, тележурналист Владимир Соловьев на личной странице в социальной сети Twitter предлагает понять, за кого именно проголосовал Путин.
"За кого-то из этих трёх кандидатов в депутаты московской городской думы проголосовал президент", - пишет журналист, публикуя фотографии со стенда.
Фото: twitter.com/VRSoloviev.
Путин после голосования, отвечая на вопросы журналистов, добавил, важно не количество принявших участие в выборах кандидатов, а качество - причем это качество должно касаться работы политиков после завершения кампаний.
"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100, - пояснил свою мысль президент России. - Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества".
Путин выразил надежду, что на сегодняшних выборах представлены именно достойные кандидаты, которые смогут улучшить жизнь страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
07 сентября 2019, 16:24
Украинские освобождённые выстроились в очередь на "обнимашки" с Зеленским - онлайн-трансляция
08 сентября 2019, 08:39
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita
08 сентября 2019, 08:39
Кого отдала на обмен Украина: в военной прокуратуре назвали имена 13 человек
08 сентября 2019, 11:54
"Где добро, а где зло": Кто пытался присвоить обмен России с Украиной, и о чем договорились Путин с Зеленским
07 сентября 2019, 22:54
Участников керченской провокации встретили на Украине орденами и кортиками
08 сентября 2019, 00:09
Путин и Зеленский позитивно оценили передачу удерживавшихся на Украине и в России лиц
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул"...
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
04 сентября 2019, 03:54
"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не поздно
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.