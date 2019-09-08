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Путин проголосовал на выборах за своего кандидата: "Надеюсь, хороший, порядочный человек"
08 сентября 2019, 11:54 • 83 • Политика
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах за своего кандидата на выборах в Мосгордуму, отметив: "надеюсь, хороший, порядочный человек".
Президент России Владимир Путин Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Говоря о сделанном выборе, президент отметил: "Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек". Между тем, тележурналист Владимир Соловьев на личной странице в социальной сети Twitter предлагает понять, за кого именно проголосовал Путин.
"За кого-то из этих трёх кандидатов в депутаты московской городской думы проголосовал президент", - пишет журналист, публикуя фотографии со стенда.
Фото: twitter.com/VRSoloviev.
Путин после голосования, отвечая на вопросы журналистов, добавил, важно не количество принявших участие в выборах кандидатов, а качество - причем это качество должно касаться работы политиков после завершения кампаний.
"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100, - пояснил свою мысль президент России. - Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества".
Путин выразил надежду, что на сегодняшних выборах представлены именно достойные кандидаты, которые смогут улучшить жизнь страны.
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