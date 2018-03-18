Путин проголосовал на выборах одним из первых на своем участке

Владимир Путин приехал на свой избирательный участок так рано, как не приезжал никогда. Уже в половине десятого утра он перешагнул порог здания Академии наук на Ленинском проспекте, где, согласно прописке, голосовал на всех последних выборах.

Подошел к столу за бюллетенем, предъявил паспорт и, пока члены комиссии сверяли его данные со списками, взял посмотреть лежавшие тут же значки с надписью «Я выбирал президента России». Путина значок заинтересовал, один из них он взял себе. Теперь у него будет значок, свидетельствующий, что он тоже участвовал в выборах.

На выходе из кабинки для голосования произошла небольшая заминка. Путин хотел отдать главе избирательного участка Виктору Лындину ручку, которой ставил галочку в бюллетене, но тот отказался.

Порог здания Академии наук на Ленинском проспекте президент перешагнул уже в половине десятого утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А почему вы не взяли президентскую ручку? - спросил я у Лындина.

- А зачем? - пожал он плечами. - Я сказал ему: «У меня есть много ручек».

Автоматизированная урна для голосования высветила после того, как Путин опустил свой бюллетень, номер 16. А всего его голос стал на участке №2151 лишь 39-м.

- Мороз, не спешат пока люди, - объясняли члены УИК.

Едва Путин отошел от урны для голосования, на него набросились журналисты.

- Какое настроение?

- Рабочее, - пожал плечами президента.

Владимир Путин приехал на свой избирательный участок так рано, как не приезжал никогдаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какие планы на день?

- У меня пара рабочих встреч еще на сегодня, - ответил Путин.

Едва Путин отошел от урны для голосования, на него набросились журналистыФото: Дмитрий СМИРНОВ

- Какой процент голосов будете считать для себя успешным?

- Любой, что дает право исполнять обязанности президента, - не стал вдаваться в цифры глава государства.

- Сложно ли было голосовать или через не могу?

- Почему «через не могу»? - удивился Путин. - Я уверен в правильности программы, которую мы предлагаем.

Путин хотел отдать главе избирательного участка Виктору Лындину ручку, которой ставил галочку в бюллетене, но тот отказалсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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