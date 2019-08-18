Путин проедет по Дороге Мимоз

Эммануэль Макрон, приглашая Владимира Путина во Францию, кроме политических целей поставил перед собой еще одну - реанимировать старую резиденцию президентов Пятой республики на юге страны. Именно поэтому встреча двух лидеров пройдет не в Елисейском дворце, а в форте Брегансон, расположенном на берегу Средиземного моря. Основанный еще две тысячи лет назад, форт относится к городку Борм-ле-Мимоза, стоящем на знаменитой Дороге Мимоз.

Полвека назад это место полюбилось Шарлю де Голлю, и он стал приезжать в форт на летний отдых. Вслед за ним так же поступал Жорж Помпиду, но Миттерану здесь уже не нравилось, и с 80-х форт Брегансон французские лидеры посещали нечасто. Зато Макрону южный берег пришелся по вкусу, он не только стал сюда заезжать, но и решился провести в этом небольшом - всего несколько комнат - форте встречу с Путиным в этот понедельник.

Сама программа переговоров Путина и Макрона последние пару лет практически неизменна. Кроме двусторонних отношений у России и Франции много общих интересов, главный из которых - сохранение стабильности в мире. Поэтому Путин и Макрон обсудят и ситуацию с иранской ядерной программой после выхода США из соглашения, и положение в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, и возможность мирного урегулирования на юго-востоке Украины. Макрон регулярно призывал провести новую встречу в нормандском формате на высшем уровне, но все стороны хорошо понимают, что говорить на ней пока особенно не о чем.

- Французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в "нормандском формате", в том числе с учетом смены руководства на Украине, - сказал помощник президента России Юрий Ушаков. - Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты. Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы.

Теснота и слабая приспособленность форта к международным визитам стала не единственное сложностью предстоящей встречи. Например, службы протокола двух лидеров разошлись во мнении, когда проводить пресс-конференцию Путина и Макрона. Французы поставили ее до начала переговоров, чем вызвали недоумение россиян.

- Сейчас программа, на наш взгляд, выглядит несколько странно, она начинается с пресс-конференции, сразу по прибытии в Форт Брегансон, - посетовал Ушаков. - Эта ситуация, которая придумана нашими французскими партнерами, мы пытаемся доказать все-таки целесообразность общения с прессой после проведения переговоров, чтобы обозначить какие-то итоги. Пока что французы, ссылаясь на то, что они утвердили программу президента, настаивают на таком варианте. Если эта программа, по настойчивому желанию французов, будет сохранена, тогда наш президент, очевидно, пообщается с журналистами самостоятельно по окончании всех этих мероприятий.