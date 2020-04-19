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Путин продолжит совещания в формате видеоконференций на следующей неделе

19 апреля 2020, 20:10  •  18 • Политика
На следующей неделе президент России Владимир Путин продолжит проводить совещания и встречи, которые в основном будут проходить в режиме видеоконференций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в воскресенье, 19 апреля.
«На следующей неделе запланировано тоже проведение фактически ежедневных совещаний, встреч, тоже в своем большинстве в режиме телеконференций», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
На текущей неделе Владимир Путин провел сразу несколько совещаний с министрами и представителями регионов, все они проходили в формате видеоконференций и были посвящены влиянию пандемии коронавируса на разные сферы.
В частности, президент обсудил меры поддержки бизнеса, работу строительной индустрии и перепрофилирование медучреждений в субъектах РФ.
В таком же режиме состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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