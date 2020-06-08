Путин продлил выплату пособий по безработице

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ww.globallookpress.com

Решение относится к тем гражданам РФ, которые официально зарегистрированы на биржах труда

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца – до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Это касается тех россиян, которые зарегистрированы на биржах занятости и которые утратили "право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года", говорится в сообщении.

Ответственным за поручение назначен глава правительства Михаил Мишустин. Доклад президенту должен быть подготовлен к 10 июня.

Также Путин поручил кабмин распространить на безработных родителей, усыновителей и опекунов норму о доплате в 3 тыс руб на каждого несовершеннолетнего. Выплата касается одного из родителей.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, чья деятельность прервалась из-за карантина после 1 марта текущего года, будет установлено максимальное пособие по безработице сроком на три месяца до 1 октября 2020-го.

Ранее сегодня президент внес изменения в постановления, которые регламентируют выделение денежных пособий семьям с детьми.