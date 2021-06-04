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Путин продлил программу льготной ипотеки, не забыв о семьях с детьми

04 июня 2021, 15:40  •  76 • Политика
Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.
Президент России Владимир Путин полагает, что программа льготной ипотеки должна быть продлена на 1 год, таким образом, действовать она будет до 1 июля 2022 года во всех регионах страны. Ставка по программе составляет 7 процентов. О своей позиции Владимир Путин говорил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).
Кроме того, Владимир Путин добавил, что предельный размер кредита по льготной ипотеке во всех регионах России должен составить 3 миллиона рублей.
Семейная льготная ипотека будет распространяться на семьи с одним ребёнком, если малыш появился на свет после 1 января. И здесь суммы предельного кредита будут несколько отличаться - решено учитывать особенности регионов России.
"Резко обрывать программу, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать, какую важную роль льготная ипотека играет сегодня", - сказал Путин, подчеркнув, что важна льготная ипотека как для тех, кто хочет получить собственное жильё, так и для представителей строительной отрасли.

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