Путин продлил программу льготной ипотеки, не забыв о семьях с детьми

Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.

Президент России Владимир Путин полагает, что программа льготной ипотеки должна быть продлена на 1 год, таким образом, действовать она будет до 1 июля 2022 года во всех регионах страны. Ставка по программе составляет 7 процентов. О своей позиции Владимир Путин говорил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Кроме того, Владимир Путин добавил, что предельный размер кредита по льготной ипотеке во всех регионах России должен составить 3 миллиона рублей.

Семейная льготная ипотека будет распространяться на семьи с одним ребёнком, если малыш появился на свет после 1 января. И здесь суммы предельного кредита будут несколько отличаться - решено учитывать особенности регионов России.

"Резко обрывать программу, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать, какую важную роль льготная ипотека играет сегодня", - сказал Путин, подчеркнув, что важна льготная ипотека как для тех, кто хочет получить собственное жильё, так и для представителей строительной отрасли.