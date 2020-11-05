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Путин продлил полномочия президента Курчатовского института Ковальчука

05 ноября 2020, 21:20  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин продлил полномочия президента Курчатовского института Михаила Ковальчука на пять лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в четверг, 5 ноября.
Указ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.
Ковальчук работает на этом посту с января 2016 года.
Другим указом российский лидер включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета Курчатовского института.
Сергей Горьков освобождается от должности члена набсовета этим же указом. Путин назначил его на эту должность в декабре 2017 года. Горьков является генеральным директором — председателем правления акционерного общества «Росгеология».
Указ вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября.
Курчатовский институт — «Лаборатория № 2» — был основан 12 апреля 1943 года. В 1949 году в нем создали первую советскую ядерную бомбу. Работами руководил всемирно известный физик Игорь Курчатов. Среди достижений лаборатории и первый промышленный реактор, и первый атомный ледокол.

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