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Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

29 октября 2020, 16:05  •  79 • Политика
Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"
На ежегодном мероприятии, которое из-за коронавируса проходит в онлайн-формате, Владимир Путин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику РФ, оценил принятые в стране меры по борьбе с распространением инфекции и высказал несколько предложений. В частности – о продлении отсрочек по налогам и страховым взносам.
Эта инициатива касается ресторанов и других заведений общепита. Отсрочку для них нужно продлить на три месяца, уточнил президент.
Для компаний из малого и среднего бизнеса, пострадавших во время пандемии, страховые взносы были снижены до 15% дважды. И не на время, а на постоянной основе, напомнил глава государства.
Не все из их смогли восстановить свое прежнее положение – проблемы остались. В первую очередь, у сферы общепита и у предоставляющих другие услуги, добавил Путин.
Он также выразил пожелание продлить на 2021 год запрет на плановые проверки малого бизнеса. Это "снизит налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан". Тем самым государство поддержит рабочие места и доходы людей, пояснил Владимир Владимирович.
Глава страны высказался и о ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что власти не планируют вводить глобальные ограничительные меры.
По его словам, все принятые по COVID-19 в регионах и столице ограничения оправданы. Они максимально обезопасят людей, причем останавливать экономику и бизнес не потребуется.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" проходит с 2009 года. Сегодня его основная тема – "Глобальные вызовы, собственные решения".

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