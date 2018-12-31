Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, действие указа продлено до 1 июля 2019 года. В прежней редакции он действовал до 1 января 2019 года.

Россия в 2016 году ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки определённых товаров с Украины.