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Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины
31 декабря 2018, 18:09 • 67 • Украина
Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию.
© Владимир Корнев РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, действие указа продлено до 1 июля 2019 года. В прежней редакции он действовал до 1 января 2019 года.
Россия в 2016 году ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки определённых товаров с Украины.
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