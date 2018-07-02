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Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

02 июля 2018, 11:09  •  136 • Украина
Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию.
 
РИА Новости
 

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, действие указа продлено до 1 января 2019 года. В прежней редакции он действовал до 30 июня 2018 года.

Россия в 2016 году ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки определённых товаров с Украины.

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