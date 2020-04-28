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Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
28 апреля 2020, 18:35 • 10 • В России
Владимир Путин начал совещание с главами регионов с перечисления, что уже удалось сделать за подходящий к концу месяц ограничительных мер.
- Аппаратов искусственной вентиляции лёгких в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц. В апреле – больше восьмисот. В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.
- В России с нуля было развёрнуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции.
- За март-апрель промышленность увеличила выпуск тест-систем в 9 раз. На начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз.
- В январе выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч.
КАРАНТИН НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ
Но самое важное для жителей России было во второй части. Там, где речь шла о сроках выхода из карантина.
- Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились, - сказал Путин. - Но мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая.В связи с коронавирусом 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями
О ЧЕМ ОБЪЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ
- Ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной, пик ещё не пройден.
- 6,7,8 мая объявлены нерабочими днями.
- С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но при строгом соблюдении профилактических мер.
- Правительству поручено к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая.
- Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет сохранить или даже усилить, а в каких-то двигаться в сторону смягчения.
- Правительству поручено в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.
Путин поздравил работников скорой помощи.
Совещание Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля: прямая онлайн-трансляция
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