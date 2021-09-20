Путин продлил на год контрсанкции против Запада

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Реализацией закона займется кабмин

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении "специальных экономических мер" еще на год. Речь идет о документе, который предусматривает действие контрсанкций за меры, принятые в отношении РФ еще 2014 году.

Таким образом, контрсанкции будут длиться до 2022 года. Указ предусматривает запрет на ввоз продукции из ряда западных государств (продэмбарго).

Согласно информации, содержащейся в тексте документа, действие антисанкционных мер продлено до 31 декабря 2022 года. Глава Российской Федерации поручил обеспечить реализацию указа правительству в виде осуществления всех необходимых мер, а также внесения в случае необходимости предложений по изменению обозначенного срока действия.

Как пишут "Известия", в начале сентября Совет ЕС принял решение о продлении индивидуальных санкционных мер в отношении ряда российских граждан сроком до середины марта следующего года. Европейская сторона объяснила, что ограничительные меры затронут тех, кто якобы несет ответственность за угрозу украинскому суверенитету.

В 2014 году Европейский Союз вместе с Соединенными Штатами ввели антироссийские санкции после государственного переворота на Украине. Последняя присоединилась к мерам коллективного Запада месяцем позднее. Через год президент Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций, куда вошли практических 400 физических и свыше ста юридических лиц. Перечень постоянно расширялся.

В качестве встречных мер российская сторона сформировала аналогичный перечень, объявив о нежелательном въезде для ряда иностранных граждан вместе с введением специальных экономических мер. Уже несколько лет действует эмбарго на импорт сельхозпродукции из Украины и ряда западных стран.